مفوضية حقوق الإنسان تكشف عن أعداد العراقيين المختفين قسريا

2019/07/23 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي، عن أعداد العراقيين المختفين قسريا خلال الأعوام 2017 و 2018 و2019.

وقال العزاوي، في

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