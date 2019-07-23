صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي وسط ضبابية تجارية وبريطانية

2019/07/23 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا

العام والعام القادم، محذرا من أن مزيدا من الرسوم الجمركية

الأميركية الصينية أو خروجا بريطانيا غير منظم من الاتحاد

الأوروبي قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو وإضعاف الاستثمار

وتعطيل سلاسل الإمداد.

وقال صندوق النقد إن المخاطر اشتدت وإنه أصبح يتوقع

نمو الاقتصاد العالمي 3.2% في 2019 و3.5% في 2020، بانخفاض

0.1 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة مع توقعاته في نيسان،

وفي خفض هو الرابع له منذ تشرين الأول.

وتشير البيانات الاقتصادية منذ بداية العام وتباطؤ

التضخم إلى نشاط أضعف من المتوقع، حسبما ذكر المقرض الدولي،

في حين تنطوي التوترات التجارية والتكنولوجية وضغوط انكماش

الأسعار المتنامية على مزيد من المخاطر المحتملة في

المستقبل، وقلص صندوق النقد توقعه لنمو التجارة العالمية

0.9 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة في 2019.

وقال صندوق النقد إن النمو أفضل من المتوقع في

اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة، وإن العوامل

الاستثنائية التي كبحت النمو في منطقة اليورو تتلاشى، كما

كان متوقعا.

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