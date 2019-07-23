2019/07/23 | 22:22

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"عمالقة البرمجيات" يناقشون حظر هواوي بأدارة أمريكية

يستعد مستشارون في البيت الأبيض لترتيبات اجتماع مرتقب يجمع

ممثلين عن شركات البرمجيات الأمريكية لمناقشة تداعيات أزمة شركة

هواوي الصينية.

وقام الأمريكي لاري كودلو المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض

بالتواصل مع المسؤولين التنفيذيين في مجال البرمجيات للترتيبات

اللازمة.

ووفقا لموقع بزنس إنسايدر فإن ستيفن منوشين وزير الخزانة

الأمريكي سيحضر أيضاً حدث البيت الأبيض، بالإضافة لممثلي شركات

إنتل Intel

Corp وكوالكومQualcomm

Inc وجوجل Google.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن الاجتماع سيعقد لمناقشة

المسائل الاقتصادية المتعلقة بمستقبل العلاقات للشركات الأمريكية مع

شركة هواوي، بعد إدراج دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الشركة الصينية

في قائمة الحظر التجاري.

ومنع ترامب الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة هواوي

بينما في ذلك قطع الغيار والمكونات الأمريكية التي تعتمد عليها

الشركة الصينية.

وأشار ترامب الشهر الماضي إلى أن الشركات الأمريكية قد

تستأنف مبيعاتها، لإحياء المحادثات التجارية مع بكين، حيث قال في

مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان: "نحن نسمح لهم

بالبيع".

وقال ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي: إن "التراخيص ستصدر

لهواوي في حال التأكد من عدم وجود تهديد للأمن القومي".

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