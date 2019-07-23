2019/07/23 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..عثرت قوة من اللواء 14 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، على مضافة لـ” داعش” تحوي مؤنا غذائية ومتفجرات في محيط غرب الطارمية شمال بغداد.وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /ميديا نيوز/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 14 تواصل عملية تفتيش وتطهير القرى والبساتين في اطراف قضاء الطارمية شمالي بغداد”.وأضاف البيان أن “القوات عثرت على مضافة لداعش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعثر على مضافات تابعة لعناصر داعش الاجرامي غرب الطارمية) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعثر على مضافات تابعة لعناصر داعش الاجرامي غرب الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).