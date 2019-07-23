الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات ومداهمات في قرية نابلسي

2019/07/23 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة والقدس المحتلتين.وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وشاب من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.و اقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما جنوبا في نابلسي، واعتقلت […]

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