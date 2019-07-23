تحذيرات من مخطط امريكي لنشر الجماعات الإرهابية ما بين العراق وسوريا

2019/07/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..حذر الخبير الامني صباح العكيلي، الثلاثاء، من مخطط اميركي لنشر قوات “قسد” السوريا الديمقراطية مابين العراق وسوريةوادخالها في مواجهة مع القوات العراقية.وذكر العكيلي في تصريح تابعتة – /ميديا نيوز/، ان “اميركا تسعى من خلال توجهها لنشر قوات (قسد) عند الشريط الحدودي الى فرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية مابين العراق وسورية وانشاء اقليم كردي في شرق الفرات […]

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