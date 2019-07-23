التربية النيابية تناقش اعادة الصلاحيات من المحافظات الى الوزارة

2019/07/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا برئاسة قصي الياسري رئيس اللجنة وحضور اعضائها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة اعادة الصلاحيات الى الوزارة وتعليمات التعيينات.وذكر بيان لوزارة التربية، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه انه” جرى خلال الاجتماع التشاور والتنسيق مع الوزارة بخصوص اعادة مشروع التعديل الاول لقانون وزارة التربية الى الحكومة”.واضاف” كما تمت […]

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