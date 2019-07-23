رئيس الحكومة يكشف وجود ٤ وزراء متهمين بالفساد

2019/07/23 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، وجود 4 وزراء متهمين بالفساد.

وذكر عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ان "عدد القضائية الجزائية المحالة الى مكاتب التحقيقات حتى منتصف حزيران الماضي بلغت 1267 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين المحالين الى القضاء 2200 متهما".وتابع ان "من بين المتهمين المحالين للقضاء 4 وزراء فيما بلغت الدرجات الخاصة من المدراء العاميين ورؤساء الهيأت بلغ 123 متهما من اصل 2200 ، وان عمليات الضبط 2061 والمبالغ المضبوطة 121مليار دينار".وأشار الى ان "مجموع القضايا قيد التحقيق 4117، وان أوامر الاستقدام تضمنت 11 للوزراء و176 للدرجات الخاصة".

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