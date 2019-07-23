2019/07/23 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IdxIjQRn73M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طريق الموت في سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طريق الموت في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).