الدفاع تعلن قتل 21 إرهابياً في نينوى

2019/07/23 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت وزارة الدفاع، قتل 21 ارهابياً ضمن عمليات إرادة النصر ضمن قاطع عمليات محافظة نينوى.وذكر بيان للوزارة تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه “بعد انتهاء المرحلة الأولى من عمليات إرادة النصر في عمليات نينوى والجزيرة وصلاح الدين، تم قتل 11 إرهابيا ضمن قاطع مسؤولية عمليات نينوى في جزيرة نينوى قبل يومين”.[…]

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