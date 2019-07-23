العمل: القبض على معقّبة معاملات تبتز المواطنين مقابل مبالغ مالية

2019/07/23 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، القبض على امرأة تقوم بابتزاز المواطنين بذريعة ترويج معاملاتهم لدى الوزارة مقابل مبالغ مالية.

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