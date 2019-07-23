القبض على متهم سرق ثمانية ملايين دينار وسط الناصرية

2019/07/23 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكافحة إجرام ذي قار ،الثلاثاء، من القبض على متهم بالغ من العمر 23 عام يسكن المدينة وذلك بعد أن توجهت أليه أصابع الاتهام في قضية سرقة مبلغ قدرة ثمانية ملايين دينار عراقي.

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