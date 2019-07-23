مجلس ديالى يحذر من عودة الخروقات الامنية ويدعو لإجراءات صارمة

2019/07/23 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد جواد الحمداني، الثلاثاء، من عودة الخروقات الامنية في بعض مناطق ديالى، فيما دعا الى اتخاذ اجراءات صارمة.

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