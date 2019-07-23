2019/07/23 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الثلاثاء، أن العراق يمتلك قوة جوية قوية قادرة

على حماية البلد ضد التهديدات الخارجية.

وذكرت

وزارة الفاع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الشمري زار

اليوم قيادة القوة الجوية وكان في استقباله قائد القوة الجوية وكبار الضباط في

القيادة، حيث قدم القائد إيجازاً مفصلاً عن طبيعة عمل القيادة والية التدريب،

وكذلك أهمية أن تكون القوة الجوية على استعداد دائم للمعارك والدفاع عن سماء البلد

وإسناد القطعات”.

وبحسب

البيان، شدد الشمري على “ضرورة الاهتمام بالتدريب وتوفير كل ما تحتاجه

القواعد الجوية من بنيه تحتية لكي تكون قادرة على تنفيذ المهام التي توكل

إليها”، مؤكداً أن “العراق يمتلك قوة جوية قوية وقادرة على حماية البلد

ضد التهديدات الخارجية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: العراق يمتلك قوة جوية قادرة على حمايته من التهديدات الخارجية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع: العراق يمتلك قوة جوية قادرة على حمايته من التهديدات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).