شرطة النجف تعلن القبض على 3 متهمين بجريمة قتل في بابل

2019/07/23 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ النجف

أعلنت

مديرية شرطة محافظة النجف، الثلاثاء ، القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل في بابل.

وقالت

المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “خلية الصقور

الاستخبارية نفذت عملية نوعية وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين خطرين في

محافظة بابل”.





وبينت

أن “المتهمين ارتكبوا جريمة قتل بشعة في محافظة الديوانية ولاذوا بالفرار الى

منطقة نائية في محافظة بابل وتم تسليم المتهمين إلى القضاة لينالو جزائهم

العادل”.

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