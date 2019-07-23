عبدالمهدي: أوامر قبض بحق 11 وزيرا بتهم فساد

2019/07/23 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر بالقبض على 11 وزيرا ومن هم في درجتهم بتهم فساد.وبين عبدالمهدي، في مؤتمره الأسبوع، أن 1267 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.

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