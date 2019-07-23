2019/07/23 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس نادي كربلاء قرار مجلس محافظة كربلاء اليوم حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء بانه غير ملزم لادارة النادي لاسباب قانونية،موضحا حل الهيئة الادارية هي من صلاحيات الهيئة العامة او لوجود فساد مالي واداري.وقال احمد هدام لوكالة نون الخبرية اليوم الثلاثاء نحن خلال هذا الشهر "تموز"ماضون لاجراء انتخابات حسب توصيات اللجنة الاولمبية،موضحا ان النادي ان اخفق بكرة القدم لكنه حقق نجاحات في باقي الالعاب حيث حصل على المركز الثاني بالتايكواندو والمركز الثالث بالكراتية بطهران اضافة الى ان نادي كربلاء حقق نجاحا كبيرا في دوري كرة اليد وحصل على المركز الرابع.

وبرر رئيس نادي كربلاء الاخفقات التي حصلت في النادي بلعبة كرة القدم بسبب تخبطات ادارية وفنية وان العيئة الادارية للنادي كانت غير واضحة المعالم وان الادارة الحالية ماضية بتحسين وضع النادي.

واعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي في وقت سابق اليوم الثلاثاء ان المجلس صوت اليوم وخلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء نتيجة لتدني مستوى النادي بشكل كبير وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري الممتاز.

واستضافت كربلاء بطولة التأهل الى دوري كرة القدم الممتاز خلال الاسابيع الماضية، شارك فيها اندية، سامراء، القاسم، غاز الشمال، الجنسية، ميسان وكربلاء.

ونجح نادي القاسم، الاربعاء الماضي، بالتأهل الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل، بعد حصولة على 13 نقطة، ورافقه نادي زاخو الذي حسم بطاقة التأهل للمجموعة الثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي كربلاء:قرار مجلس كربلاء بحل الهيئة الادارية غير ملزم لنا ..ولهذه الاسباب) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي كربلاء:قرار مجلس كربلاء بحل الهيئة الادارية غير ملزم لنا ..ولهذه الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).