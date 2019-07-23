2019/07/23 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NQ6R813pYxo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الكناني : بعض النواب تخوف من التصويت على قانون الانتخابات لورود اسم الحشد الشعبي فيه) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الكناني : بعض النواب تخوف من التصويت على قانون الانتخابات لورود اسم الحشد الشعبي فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).