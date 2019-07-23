تحديث جديد في تطبيق “واتسآب” يحمي من الأصدقاء

2019/07/23 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يسمح تحديث “واتسآب” الجديد بحماية المستخدم من إرسال إية رسالة خاطئة أو الاستماع إلى رسالة ثم يندم عليها بعد لحظات.فوفقا لموقع “لايف منت” يسمح التحديث الجديد لـ”واتسآب” لأول مرة للمستخدم بالاستماع إلى الرسائل الصوتية المرسلة إليه أو الاستماع إلى الرسائل دون فتح التطبيق.كما لا يسمح تفعيل تلك الخاصية بظهور العلامة الزرقاء، […]

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