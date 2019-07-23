قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم

2019/07/23 | 22:47

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بغداد اليوم _ بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (23 تموز 2019)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، عادل عبد المهدي.وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أقر تقريرَي جمهورية العراق الخاصين بالاستعراض الدوري الشامل، والوثيقة الاساسية الموحدة للعراق، كما صوت على إقرار الرسوم الكمركية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة".وتمت الموافقة، بحسب البيان، على "تعديل البند أولاً من المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019."واضاف البيان، أن "المجلس صوت ايضاً، على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية مفاتحة مجلس النواب على تعيين مستشارين ورؤساء الهيئات."وبين أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزارة الزراعة الإعلان لشركات متعددة عن احتياجاتها من السماد على شكل شحنات لاتقل عن 50 الف طن".

بغداد اليوم _ بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الثلاثاء 23 تموز 2019، الحكومة إلى القاء القبض على "عملاء معروفين لديها، يسربون معلومات إلى واشنطن حول شخصيات قريبة من محور المقاومة".

وقال النائب عن التحالف حنين قدو، لـ(بغداد ا

بغداد اليوم _ كردستان

كشف عضو برلمان اقليم كردستان عثمان كريم، اليوم الثلاثاء، عن سبب تأخر بغداد في إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي حتى الآن.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم) إن "بغداد ستستمر بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لأ

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، اليوم الثلاثاء، عدم تلقيه أي إشعار بشأن استجوابه في مجلس النواب.

وقال لؤي الخطيب، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة"، وتابعته (بغداد ا

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