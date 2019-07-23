2019/07/23 | 22:49

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في الذاكرة الوطنية ..



رجال تصدوا لمحنة الوطن ضد أعنف هجمة إرهابية

العراقسياسة

في الذاكرة الوطنية ..



رجال تصدوا لمحنة الوطن ضد أعنف هجمة إرهابية

الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 22:12

كي لاتخوننا الذاكرة وفي مثل هذه الايام تداعيات محنة الوطن التي تهرب منها السياسيون ،،

والتي تناساها البعض او حاول الاخر نسيانها ،، وكأن للوطن ذاكرة مثقوبة ..



وهذا من المحال فالاوطان لاتنسى رجالها ..



العامري الذي تصدى مع اخوته المجاهدين لاعنف هجمة خان فيها من خان وتحول العراق الى ملاذاً للارهاب والتكفير ،، استند الى تاريخ مشرف يحفل بالمواقف ونهض تاركاً مغانم السلطة ومواقع المسؤولية التي تمسك بها اللاهثون خلفها ،، حتى انجلت عن ثورة الشجاعة التي قادها قلوب تهتف للوطن وتفديه بالنفس وماتملك ،، هكذا صنع رجال العراق والعامري منهم ثورة التحرير التي فتحت للوطن ابواب المستقبل لينعم شعبه بالامن ،، وهكذا هي الاوطان تحيا برجالها..

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