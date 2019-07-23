العراق بصدد فتح خط نهري مع ايران

2019/07/23 | 22:52

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العهد نيوز – بغداد

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عن تواصل جهود الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات الوزارة لأفتتاح خط نهري دولي بين العراق

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