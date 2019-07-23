تعرف على قرارات مجلس الوزراء العراقي

2019/07/23 | 22:52

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العهد نيوز – بغداد

عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، عادل عبد المهدي.

وذكر المجلس في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أنه

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