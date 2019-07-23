مجلس الوزراء يقر التعرفة الكمركية للاجهزة والمستلزمات الطبية

2019/07/23 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية لليوم، الثلاثاء، رسوم التعرفة الكمركية للاجهزة والمستلزمات الطبية.

وذكر المجلس في بيان انه "صوّت على إقرار الرسوم الكمركية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة".



وبين انه "اقر تقريرَي جمهورية العراق الخاصين بالاستعراض الدوري الشامل ، والوثيقة الاساسية الموحدة لجمهورية العراق وتمت الموافقة على تعديل البند أولاً من المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة "2019.وبين ان " مجلس الوزراء صوّت على تخويل عبد المهدي صلاحية مفاتحة مجلس النواب على تعيين مستشارين ورؤساء الهيئات ، كما وافق على تخويل وزارة الزراعة الإعلان لشركات متعددة عن احتياجاتها من السماد على شكل شحنات لاتقل عن ٥٠ الف طن.انتهى

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