طهران: لدينا تسجيلات لأمريكا وبريطانيا تخاطب قوات عربية خليجية

2019/07/23 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد نائب الرئيس الايراني إسحق جهانغيري، ان القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، تمتلك تسجيلات لأجهزة لاسلكي لقوات أمريكية وبريطانية في الخليج، تخاطب قوات دول مجلس التعاون الخليجي بأن “يخرسوا”.وقال جهانغيري إن الأمريكيين “لن يحققوا أيا من أهدافهم ضد إيران في منطقة الخليج”، مؤكدا أن الإيرانيين “كانوا ولا يزالون يحافظون على أمن […]

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