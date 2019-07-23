أزمة الناقلات.. ما هي خيارات بريطانيا في مواجهة إيران؟

2019/07/23 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعكس إعلان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بشأن أن بلاده ستسعى إلى إنشاء قوة بحرية بقيادة أوروبية لحماية الشحن التجاري عبر مضيق

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