2019/07/23 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ الليرة التركية على استقرارها أمام الدولار والعملات الرئيسة، رغم التوقعات السابقة بانهيارها نتيجة استلام أنقرة منظومة الصواريخ “إس 400” الروسية وما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذه الأسباب لم يهبط سعر الليرة التركية رغم أزمة “إس 400”) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذه الأسباب لم يهبط سعر الليرة التركية رغم أزمة “إس 400”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).