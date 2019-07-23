2019/07/23 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الموهبة الشابة لبرشلونة الإسباني تشافي سيمونز، صاحب الـ16 عامًا.

ونشر سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها "لاعب الوسط الهولندي وقع عقدًا احترافيًا يمتد حتى نهاية موسم 2022".

ولم يكشف سان جيرمان عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه سيمونز، لكنه بكل تأكيد سيكون أكبر من الراتب الذي عرضه عليه برشلونة من أجل البقاء والبالغ 200 ألف يورو سنويًا، غير ان الهولندي الشاب قابل العرض بالرفض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس سان جيرمان يخطف موهبة برشلونة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس سان جيرمان يخطف موهبة برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).