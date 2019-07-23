بوريس جونسون «المثير للجدل» رئيساً للوزراء في بريطانيا

2019/07/23 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيسيصبح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بعد انتصاره الساحق في انتخابات حزب المحافظين الحاكم، أمس الثلاثاء.وولد جونسون المعروف بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل، في التاسع عشر من يونيو سنة 1964، في نيويورك، ودرس الإعلام في جامعة أوكسفورد، بعدما تخرج في مدرسة إيتون العريقة، حيث نشأ لأسرة أرستقراطية.ومنذ دخوله المعترك السياسي عرف عن جونسون تصريحات وصفت بالشائنة، وكان أبرزها تصريح سخر فيه من الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل، وشبههم بـ»الأكاديميين اليساريين الذين يرتدون الألبسة التي عفا عليها الزمن».كما سبق وأن شبه جونسون أهداف الاتحاد الأوروبي بما كان يسعى إليه الزعيم النازي أدولف هتلر لتوحيد جميع دول أوروبا تحت سلطة واحدة.وقال جونسون، المعروف بتأييده لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن الزعيم النازي ونابليون بونابرت فشلوا في توحيد أوروبا، واصفا فكرة الاتحاد الأوروبي بأنها «محاولة لتكرار ذلك بطرق مختلفة».وكان جونسون وصف هيلاري كلينتون، عندما تنافست على الرئاسة الأميركية أمام دونالد ترامب، بأن لها نظرة حديدية زرقاء، مثل الممرضة السادية في مستشفى المجانين.كما قال عن أوباما إن أجداده الكينيين ربما كانوا يكرهون البريطانيين، ولم يعتذر عن ذلك.وفي مايو 2016، فاز جونسون بجائزة مسابقة مجلة سبيكتيتور في «شعر الهجاء لرجب طيب إردوغـــان» عن قصيدة من خمسة أبيات شملت الرئيس التركي والشوفان البري وعنزة.

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