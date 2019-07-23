2019/07/23 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 25 أيلول 2019.وقالت وزارة التربية في بيان، إن "وزير التربية وكالة قصي السهيل وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 أيلول 2019".
ودعا الى "العمل على تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة المتزايد".
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ودعا الى "العمل على تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة المتزايد".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعدا لبدء للعام الدراسي الجديد 2019_2020) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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