الفنون و الابداع على ضفاف النيل و الفرات

2019/07/23 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير د/منى فتحى حامد

اثناء توجهنا الى قرية عثماسون في جمصة على ساحل البحر الابيض المتوسط مع مجموعة من الادباء العراقيين والعرب للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي الثاني للابداع الذي اقامته مؤسسة النيل والفرات للطباعه والنشر والتوزيع بدعوة من الاديب الشاعر المتألق ناجي عبد المنعم رئيس مجلس الادارة...



اقيم مساء هذا اليوم مهرجانا دوليا شارك فيه عددا كبيرا من شعراء الوطن العربي .ابتدا الحفل باستعراض لانجازات مؤسسة النيل والفرات لسنتين متتاليتين بحضور رئيس المؤسسة الاستاذ ناجي عبد المنعم والفنانة القديرة مديحة حمدي والفنان محمد ريحان .وقد وزعت جوائز على الفائزين بالمسابقة التي اشرف عليها الدكتور الشاعر باقر السماوي إذ فاز الشاعر المصري سيد زكريا في مجال الشعر ومحمود احمد علي في مجال القصة ثم بدا الشعراء بالدلو بدلوهم وكل على طريقته الخاصة وكان اولهم الشاعر الدكتور باقر السماوي ومحمد جاسم الياسري من العراق والدكتوره احلام الحسن من البحرين ومحمد عبد الحميد عوض وسامي ناصر من مصر وسالم الحمداني من العراق والشاعر عبد السلام عياصره من الاردن وناجي عبد المنعم من مصر ومن الجزائر سوريا حمدوش ومن المغرب نبيلة حماني ومن العراق مجيد وداعه المطيراوي وعبد راضي الشامي وليلى السامرائي من العراق وفارس القرشي ونبيل نجاح وسنا محمد ومن لبنان عماد طرحيه ومن العراق خضر خميس وجاسب الحمداني وصبري السعدي ورزاق المطيري وكان ختامها مسك بقصيدة للفنان والشاعر محمد ريحان.



وبهذا انتهت امسية اليوم الاول من المهرجان.



اختتمت مساء الاثنين 22 تموز 2019 فعاليات المهرجان الدولي الثاني للابداع والفنون في قرية عثماسون بمدينة جمصة الساحلية في جمهورية مصر العربية وتم تكريم الوفد العراقي اضافة للوفود العربية المشاركة وكان لي الشرف بمشاركتي وتكريمي الابداعي بقلادة المهرجان..



نتمنى دوام الموفقية والنجاح لمؤسسة النيل والفرات للطباعه والنشر والتوزيع ولجميع العالمين فيها وعلى رأسهم الاديب الشاعر المتألق ناجي عبد المنعم رئيس مجلس الادارة والسيدة الفاضلة Gihan Abd Elraouf نائب رئيس مجلس الادارة والاديبة الشاعرة سميرة محمودي المدير الفني في المؤسسة والاديب المبدع المتميز ش وكان الوفد العراقي مكون من الادباء والشعراء الدكتور باقر الربيعي والشاعر مجيد المطيراوي والشاعر، والاعلامي صبري السعدي و الشاعر سالم الحمداني والشاعر والاعلامي جاسب الحمداني و الشاعرعبدراضي الشامي والشاعر رزاق المطيري الشاعر والكاتب والمؤرخ محمد جاسم الياسري فيما انضم الى الوفد الادبي الاديب والشاعر المبدع خضر خميس تحية لمؤسسة النيل والفرات للطباعه والنشر والتوزيع وتحياتنا وتقديرنا للاخ ناجي عبد المنعم ..

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