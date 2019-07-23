نائب يطلق مبادرة لدعم اول تنظيم نسوي قاتل الارهاب في العراق

2019/07/23 | 23:18

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بغداد اليوم - ديالى أعلن النائب مضر الكروي، الثلاثاء (23 تموز 2019)، اطلاقه مبادرة لدعم حقوق اول تنظيم نسوي قاتل الارهاب في العراق.وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "اطلق مبادرة سيتم العمل بها من داخل مجلس النواب، من خلال الدعوة لاصدار قرار يضمن حقوق تنظيم بنات العراق في ديالى، باعتباره اول تنظيم نسوي قاتل الارهاب وقدم دماء زكية من اجل امن واستقرار المحافظة".واضاف الكروي، إن "اي جهد يبذل لخدمة امن واستقرار العراق محترم، ولن نذخر جهدا في دعم حقوقه"، لافتا الى ان "بنات العراق وعددهن 180امراة، اغلبهن من الارامل ولديهن ايتام وراتبهن منذ 12 سنة لايتجاوز الـ250 الف دينار رغم انهم يعملن في واجبات امنية صعبة وخطرة في اغلب الاحيان".

بغداد اليوم _ بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (23 تموز 2019)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، عادل عبد المهدي.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أقر تقريرَي جمهورية العراق الخاصين بالاستعراض الدوري الشامل، والوثيقة الاساسية

بغداد اليوم _ كردستان

كشف عضو برلمان اقليم كردستان عثمان كريم، اليوم الثلاثاء، عن سبب تأخر بغداد في إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي حتى الآن.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم) إن "بغداد ستستمر بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لأ

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، اليوم الثلاثاء، عدم تلقيه أي إشعار بشأن استجوابه في مجلس النواب.

وقال لؤي الخطيب، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة"، وتابعته (بغداد ا

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