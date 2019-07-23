جهانغيري: ايران تمتلك تسجيلات لأجهزة لاسلكي لقوات أمريكية تخاطب دول خليجة

2019/07/23 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أكد نائب الرئيس الايراني إسحق جهانغيري، ان القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، تمتلك تسجيلات لأجهزة لاسلكي لقوات أمريكية وبريطانية في الخليج،

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