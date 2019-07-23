عواد: عمل واشنطن على فرض عقوبات على شخصيات عراقية اجراء بائس

2019/07/23 | 23:23

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العهد نيوز – بغداد

علق النائب عن كتلة صادقون عدي عواد على مساعٍ لدى اميركا وفقاً لتقارير لفرض عقوبات على شخصيات عراقية.

وقال عواد في تصريح صحفي

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