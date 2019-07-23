الكسف عن مشروع سكك حديد لربط اسرائيل بالعراق

2019/07/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت الصحفية الاسرائيلية ليندا منوحين، الثلاثاء، عن مشروع إسرائيلي، يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية، عبر إقامة خط سكة حديد.

وكتبت منوحين في منشور لها على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء : "قبل قليل مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزميلي يوناتن جونين بجانب مشروع السكك الحديدية التي ستربط لين إسرائيل والخليج ثم العراق".وتوقعت منوحين أن هذا المشروع من شأنه، "تنشيط الحركة الاقتصادية ويعود بالفائدة على شعوب المنطقة".وكشفت صحيفة إسرائيلية عن تفاصيل مشروع إسرائيلي، يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية، عبر إقامة خط سكة حديد أطلق عليه "قطار السلام".وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن "رؤية وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن قطار يربط الموانئ البحرية الإسرائيلية بالحدود الأردنية، وصولا إلى العراق والسعودية، تحصل على اعتماد مالي من قبل الحكومة في موازنة 2019، بقيمة 15 مليون شيكل (دولار=3.5 شيكل، وذلك للشروع في وضع المخططات الأولية للمشروع".وأكدت أن "مشروع قطارات الشحن من شأنه أن يقلل حركة الشاحنات على الطرق الإسرائيلية، ما يؤدي إلى تحسين السلامة وحركة المرور"، موضحة أن "خطة وزير المواصلات الطموحة تهدف إلى تمديد خطوط السكك الحديدية، وربط "قطار المرج" بالمعبر الحدودي مع الأردن، وذلك ضمن مخطط إسرائيلي لربط دول عربية عن طريق الأردن بميناء حيفا".وأضافت: "من المقرر أن تنقل القطارات المسافرين والبضائع بين ساحل البحر الأبيض المتوسط (ميناء حيفا) إلى الأردن، وفي حالة التفاؤل الأكبر، عبر وجود اتفاق سلام، يمكن الوصول إلى العراق والمملكة العربية السعودية أيضا".

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