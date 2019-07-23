التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد لعام 2019 - 2020

2019/07/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم ان "وزير التربية وكالة قصي السهيل وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019".واضاف، ان السهيل "دعا الى العمل على تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة المتزايد".جدير بالذكر ان العراق يعاني من عجز كبير في الابنية المدرسية وخصوصا بالمناطق النائية والمستعادة من داعش، حيث تشير التقديرات الى حاجة العراق لاكثر من خمسة الاف بناء مدرسي على الاقل.

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