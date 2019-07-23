2019/07/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن احالة مسافرين ايرانيين اثنين الى القضاء ضبط بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز”، نسخةً منه، ان “مفارز منفذ زرباطية تمكنت من إلقاء القبض على مسافرين إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة (حبوب ميتادون – 120 حبة/هيروين-60غم/ 2 قنينة شراب ميتادون)”، مبينا انه “تم ضبطهما قبل دخولهما صالة الجوازات من قبل مفرزة مكافحة المخدرات”.

واضاف، انه ” تم إحالة المسافرين وماتم ضبطه وفق محضر اصولي إلى شؤون مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة مسافرين إيرانيين للقضاء بحوزتهما مواد مخدرة في زرباطية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحالة مسافرين إيرانيين للقضاء بحوزتهما مواد مخدرة في زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).