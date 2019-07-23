2019/07/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر في مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس صوت على منع رفع صور اي مسؤول خلال تنفيذ المشاريع داخل المحافظة.

وقال مصدر في مجلس ديالى إن “المجلس صوت خلال جلسة اليوم على منع رفع صور المسؤولين خلال تنفيذ وانجاز المشاريع داخل المحافظة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

22

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. رفع صور المسؤولين خلال تنفيذ المشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. رفع صور المسؤولين خلال تنفيذ المشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).