البارزاني لرئيس وزراء بربطانيا الجديد: نقيم مساعدتكم لنا ضد الإرهاب

2019/07/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، من خلال رسالة تهنئة، السيد بوريس جونسن بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء فى المملكة المتحدة، ورئيساً لحزب المحافظين البريطاني، آملاً له النجاح في مهامه الجديدة، مثمناً دور المملكة المتحدة في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لرئاسة إقليم كوردستان، وفيما يأتي نص الرسالة:

السيد بوريس جونسن..

أهنئكم تهنئة حارة بمناسبة انتخابكم رئيساً لحزب المحافظين.



لا يخالجني شك في أن خبرتكم وقيادتكم ستكونان مهمتين ومفيدتين جداً لمستقبل المملكة المتحدة.

إن إقليم كوردستان يعتز بعلاقاته مع المملكة المتحدة، وآمل المزيد من التقدم لهذه العلاقات في ظل قيادتكم، كرئيس لحزب المحافظين ورئيس لوزراء المملكة المتحدة.

إننا نقيّم باهتمام بالغ الدور المشهود للمملكة المتحدة في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.



وفي ظل قيادتكم، يأمل إقليمنا في استمرار دعم المملكة المتحدة لحماية استقرار هذا الجزء الهام من الشرق الأوسط.

مع التقدير…

نيجيرفان البارزانيرئيس إقليم كوردستان٢٣ تموز ٢٠١٩

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