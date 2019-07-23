2019/07/23 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #خاتون | أول لقاء بين الزئبق والزعيم الجديد أبو فهد.. النهاية قد تبدو مخيفة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZNZqIGqy0ng
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #خاتون | أول لقاء بين الزئبق والزعيم الجديد أبو فهد.. النهاية قد تبدو مخيفة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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