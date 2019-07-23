2019/07/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروماني تيتا يطلب من ادارة الميناء الابقاء على 10 لاعبين وحارسين فقط وتسريح بقية العناصر والتعاقد مع مجموعة جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/23 | 23:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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