(إرادة النصر) تؤمن 30 قرية في يومها الرابع

2019/07/23 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:أنجزتْ قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تأمين سور بغداد وطريق العبايجي في اليوم الرابع لعمليات إرادة النصر في مرحلتها الثانية، فيما أنهت تفتيش وتطهير 30 قرية.وقال الحشد في بيان له: إن قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وعمليات بغداد والرد السريع والشرطة الاتحادية مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية أنهت خلال اليوم الرابع من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها من محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى تفتيش وتطهير قرى شمال ناحية العبايجي وقرى شمال ناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمال بغداد.وأضاف: أنه تم تأمين طريق العبايجي وسور بغداد وعددا من البساتين والبحيرات بمساحة إجمالية تصل إلى 95 كم مربع، مؤكدا: ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنا ايضا من تفتيش وتطهير ٣٠ قرية والعثور على مضافتين لداعش.واشار إلى أن القوات المشاركة في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية تمكنت ايضا من معالجة وتفجير 18 عبوة ناسفة، فضلا عن العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة.

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