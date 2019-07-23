2019/07/23 | 23:32

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الداخلية تعلن استمرار العمل بالعقد المروري الورقـــي لحين الإعـــداد لبديــــل الكتروني

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تاريخ النشر

23/07/2019 11:07 PM

المشرق – قسم الاخبار:أعلنتْ وزارة الداخلية، استمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين الإعداد لعقد الكتروني، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في الوزارة.



وذكرت الداخلية، في بيان: ان وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، ترأس أمس اجتماع هيأة رأي الوزارة رقم (9) بحضور الأعضاء كافة، مشيرا إلى: ان الاجتماع ناقش عددا من القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير عمل الوزارة الامني والخدمي والاداري ومختلف مفاصل العمل الاخرى.



وبحسب البيان، ناقش المجتمعون المواضيع المطروحة في جدول الاعمال ومنها تنفيذ البرنامج الحكومي وادراج مناقشته كفقرة ثابتة في كل اجتماع، وبحث تحديد الآليات الادارية الخاصة بنقل ذوي الشهداء وفقا للأطر القانونية.



وأضاف بيان الداخلية: ان هيأة الرأي أقرت استمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين الإعداد لعقد الكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في الوزارة.

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