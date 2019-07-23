الجيش والوفد وثورة ٢٣ يوليو

2019/07/23 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان مصطفى النحاس، زعيم «حزب الوفد»، يقضى إجازته الصيفية المعتادة فى أوروبا حين تحرك الجيش ضد الملك فيما عرف بداية باسم «الحركة

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