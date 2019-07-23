2019/07/23 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ النجف الاشرف… اعلنت مديرية شرطة في النجف، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة متهمين خطرين بجريمة قتل في بابل.وقالت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “خلية الصقور الاستخبارية في النجف القت القبض على ثلاثة متهمين خطرين بجريمة قتل في محافظة بابل”.واضافت “أن المتهمين ارتكبوا جريمة بشعة في الديوانية ولاذوا […]

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