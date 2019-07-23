محمد السعدي - بغداد تتهيأ ...؟.

2019/07/23 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدي ذكرى مرور أربعون عاماً على مجزرة قاعة الخلد .في العام 1979 كنت طالباً في مرحلة الخامس الأدبي في أعدادية بعقوبة المركزية ، كانت الملاحقات السياسية ( الأمنية ) في أوج ضرامتها بطشاً بالشيوعيين وأصدقائهم في عموم العراق .في يومها شاعت الاخبار في بغداد وعموم المحافظات العراقية بنبأ وقوع مؤامرة أبطالها قادة ميامين في حزب البعث ضد رفاقهم في الفكر والمصير .أنتشرت كسرعة البرق وباتت ح......

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