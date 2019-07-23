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#محمد السعدي - بغداد تتهيأ ...؟.


#محمد السعدي - بغداد تتهيأ ...؟.
2019/07/23 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدي ذكرى مرور أربعون عاماً على مجزرة قاعة الخلد .

في العام 1979 كنت طالباً في مرحلة الخامس الأدبي في أعدادية بعقوبة المركزية ، كانت الملاحقات السياسية ( الأمنية ) في أوج ضرامتها بطشاً بالشيوعيين وأصدقائهم في عموم العراق .

في يومها شاعت الاخبار في بغداد وعموم المحافظات العراقية بنبأ وقوع مؤامرة أبطالها قادة ميامين في حزب البعث ضد رفاقهم في الفكر والمصير .

أنتشرت كسرعة البرق وباتت ح......

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