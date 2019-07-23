كاظم حبيب - هل من عوامل تدفع باتجاه الحنين غير العقلاني للعهد الملكي في العراق؟ الحلقة الثالثة: أخفاقات العهد الملكي ونضوج مستلزمات سقوطه

2019/07/23 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب اقترن تشكيل الدولة العراقية بسبعة حقائق موضوعية هي:1) خضوع العراق للهيمنة البريطانية وتحت انتدابها المباشر وإشرافها الكامل على سياساته الداخلية والخارجية، حتى بعد إلغاء الانتداب ودخول العراق عضواً في عصبة الأمم في عام 1932، لما فيه مصلحة بريطانيا إلى أبعد الحدود الممكنة.وقد استمرت هذه الحالة حتى سقوط هذا النظام الملكي عام 1958.وتشير الكثير من المصادر إلى أن انتحار عبد المحسن السعدون، رئيس مج......

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