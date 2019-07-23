2019/07/23 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب رشيد غويلبفي مناسبة الذكرى الخمسين لاول هبوط للانسان على القمر، اهتمت وكالات الانباء بالتسابق على الاستغلال الاقتصادي للفضاء.واشارت التقارير الى وجود قرابة 2000 قمر صناعي يدور حول الأرض، تقوم بإدارة انظمة الاستدلال الالكترونية، ويقدمون خدمات لجيوش البلدان الراسمالية المتطورة، ويربطون شبكات الإنترنت.الشركات الخاصة مثل شركة "سبيس أكس" التي تريد إطلاق الآلاف من الأقمار الصناعية الأخرى.و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - بعد نصف قرن على هبوط الانسان على سطح القمر / تسارع التنافس على الاستغلال الاقتصادي للفضاء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رشيد غويلب - بعد نصف قرن على هبوط الانسان على سطح القمر / تسارع التنافس على الاستغلال الاقتصادي للفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).