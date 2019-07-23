مفوضية حقوق الانسان: السجن المركزي في البصرة مكتظ ونخشى من انتشار الأوبئة

2019/07/23 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادزار وفد من مجلس مفوضي حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، السجن المركزي في محافظة البصرة.

وقال بيان للمجلس وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الوفد اطلع على الاوضاع الانسانية في السجن، التابع لدائرة الاصلاح ضمن وزارة العدل، مؤكدين سوء الاوضاع داخليا بسبب الارتفاع الكبير في اعداد النزلاء”.

واكد الوفد على “ضرورة افتتاح سجني ابو غريب والحلة لتخفيف الاكتظاظ الحاصل في باقي السجون، وخاصة سجون النساء، الامر الذي يؤدي لانتشار الامراض والاوبئة”.

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