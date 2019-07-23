فوائد صحية عظيمة لجوز الهند لا يعرفها كثيرون

2019/07/23 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

يعتبر جوز الهند من أشهر الثمار الاستوائية في العالم، والتي تنمو عادة على الشواطئ وفي الغابات، لكن شهرته تأتي كذلك من فوائده

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